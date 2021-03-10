Путин поручил обратить внимание на ситуацию с ценами на сельхозпродукты на Дальнем Востоке

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, чтобы рост цен на сельхозпродукцию на Дальнем Востоке не превышал среднероссийские темпы.

"По сельскому хозяйству немало делается с точки зрения поддержки этого сектора экономики. Но нужно сделать все, чтобы рост цен на сельскохозяйственную продукцию в Дальневосточном федеральном округе не превышал среднероссийский уровень, а он скачет, этот рост цен", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства, поручив обратить на это внимание.

Он также указал на ситуацию с переработкой рыбы и ее доставкой в европейскую часть страны. "Прошу рассмотреть вопрос о дополнительных мерах по доставке рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы, что потребует принятия, наверное, ряда управленческих решений межведомственного характера, - сказал Путин. - Я знаю по поводу решения Минсельхоза по этому вопросу, но нужно посмотреть, как эти решения реализуются на практике и достаточны ли они".