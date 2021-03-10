Путин поручил проанализировать ситуацию с авиаперевозками с Дальнего Востока

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать, достаточные ли меры были приняты для повышения доступности авиаперевозок с Дальнего Востока.

"Я прошу правительство провести оценку достаточности принятых мер для того, чтобы обеспечить перевозки людей, которые хотят посещать другие регионы РФ, - распорядился глава государства в среду на совещании с членами кабмина, говоря о развитии транспорта на Дальнем Востоке. "Причем без учета возрастных ограничений", - добавил президент.

Он напомнил, что на финансирование льготных авиаперевозок с Дальнего Востока уже было выделено дополнительно 5 млрд рублей. "Это хорошо, - заметил президент. - Но прошу вас проанализировать, как это все работает, какие еще нужны ресурсы для того, чтобы обеспечить передвижение людей в нормальном режиме".

Путин привел в пример субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок в России и заметил, что на них было выделено порядка 20 млрд рублей. "А сюда выделили дополнительно 5 [млрд рублей]. Тоже приличные деньги, но надо посмотреть, как это работает и достаточно ли этого", - указал он.

Президент также затронул тему создания дальневосточной авиакомпании. "Замечательно, что она создана, - заметил глава государства, добавив, что компания будет осуществлять перевозки внутри округа. - Регион огромный. Спасибо, что проинформировали о том, что маршруты намечены, сеть создается. Но и здесь тоже нужно подумать о доступности этих перевозок для граждан".

При этом, как подчеркнул Путин, в работе компании "нужно использовать - прежде всего и главным образом - авиационную технику российского производства".