Минвостокразвития предлагает создать фонд развития экотуризма в ДФО

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ предлагает создать целевой фонд для развития экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа за счет дополнительного сбора на погрузку угля в портах. С таким предложением выступил глава министерства Алексей Чекунков в ходе совещания у президента России Владимира Путина с членами правительства в среду.

"Пандемия закончится, и Дальнему Востоку предстоит бороться за лидерство как туристическому направлению. У нас, безусловно, уникальная природа, но расстояние служит естественным барьером для многих россиян, чтобы к ней прикоснуться. Мы предлагаем сформировать целевой фонд развития экологического туризма на Дальнем Востоке. <…> В качестве финансового источника предлагаем рассмотреть целевой сбор на погрузку угля в портах Дальнего Востока в размере 25 рублей на тонну", - сказал министр.

Сбор, по словам Чекункова, можно собирать с судовладельцев, большинство из которых ходит под иностранным флагом, и он составит всего около 1% от маржи угольного бизнеса.

"Данная мера обеспечит поддержку сфере экологического туризма в объеме более 2,5 млрд руб. ежегодно и принесет дополнительный доход занятым в туризме дальневосточникам, мимо которых едет 100 миллионов тонн угля в год", - добавил Чекунков.