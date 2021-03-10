{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минвостокразвития предлагает создать фонд развития экотуризма в ДФО

С таким предложением выступил глава министерства Алексей Чекунков

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ предлагает создать целевой фонд для развития экологического туризма на территории Дальневосточного федерального округа за счет дополнительного сбора на погрузку угля в портах. С таким предложением выступил глава министерства Алексей Чекунков в ходе совещания у президента России Владимира Путина с членами правительства в среду.

"Пандемия закончится, и Дальнему Востоку предстоит бороться за лидерство как туристическому направлению. У нас, безусловно, уникальная природа, но расстояние служит естественным барьером для многих россиян, чтобы к ней прикоснуться. Мы предлагаем сформировать целевой фонд развития экологического туризма на Дальнем Востоке. <…> В качестве финансового источника предлагаем рассмотреть целевой сбор на погрузку угля в портах Дальнего Востока в размере 25 рублей на тонну", - сказал министр.

Сбор, по словам Чекункова, можно собирать с судовладельцев, большинство из которых ходит под иностранным флагом, и он составит всего около 1% от маржи угольного бизнеса.

"Данная мера обеспечит поддержку сфере экологического туризма в объеме более 2,5 млрд руб. ежегодно и принесет дополнительный доход занятым в туризме дальневосточникам, мимо которых едет 100 миллионов тонн угля в год", - добавил Чекунков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЧекунков, Алексей Олегович
Пандемия COVID-19
В Росатоме заявили, что пандемия не повлияла на график строительства АЭС "Аккую"
В госкорпорации надеются получить строительную лицензию на четвертый блок электростанции в Турции до конца лета 2021 года
Читать полностью