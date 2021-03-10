Минвостокразвития предлагает мораторий на экспортные пошлины на масличные культуры

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков предложил объявить мораторий сроком на десять лет или ввести компенсационные механизмы на экспортные пошлины на масличные культуры на Дальнем Востоке. Об этом он заявил в среду на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Для преодоления природных и инфраструктурных ограничений в сельском хозяйстве Дальнего Востока предлагаем объявить мораторий на десять лет либо ввести компенсационные механизмы на экспортные пошлины на масличные культуры с Дальнего Востока, которые составляют основу урожая", - сказал Чекунков.

Министр отметил, что внутренний рынок потребления сои и рапса на Дальнем Востоке незначительный, везти их для переработки через всю страну - неэффективно.

"Для пресечения экспорта по заниженной цене [предлагаем] провести эксперимент по продаже таких культур через товарную биржу", - добавил министр.