Трутнев: механизмы поддержки строительства в ДФО нужно совершенствовать

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Механизмы поддержки строительства жилья на Дальнем Востоке необходимо совершенствовать, заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Прозвучало, что есть эффективные механизмы поддержки строительства, но на Дальнем Востоке они пока не достигают необходимых результатов, потому что объемы строительства жилья недостаточны, а цены, наоборот, очень высокие. Нам в любом случае придется совершенствовать регулирование для того, чтобы на Дальнем Востоке люди могли получить нормальное жилье по нормальной цене", - сказал Трутнев.

Ранее Трутнев поручал Минвостокразвития России рассмотреть возможность предоставления регионам ДФО средств по линии "Единой субсидии" на модернизацию социальной инфраструктуры центров экономического роста, поскольку проблемы, связанные с прокладкой сетей, созданием инфраструктуры и благоустройством, остаются актуальными.

В контексте обсуждении "Единой субсидии" глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании у президента в среду отметил, что данная мера направлена на повышение качества жизни людей.

"Это средства, в последние два года выделенные правительством дальневосточным регионам дополнительно к отраслевым программам, на которые создаются более 1 тыс. 200 социальных объектов (школ, поликлиник, спортивных и детских площадок) во всех одиннадцати регионах ДФО. Программа очень значимая для регионов, позволяет оперативно решать самые острые проблемы, и ее важно продолжить. Источником средств была часть доходов бюджета от проектов на Сахалине, но сейчас уже необходимо определить иные источники. Будем признательны за такое поручение", - сказал Чекунков на совещании у Владимира Путина.