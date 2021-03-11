"Ведомости": объем долгов по кредитным картам в 2020 году достиг 1,64 трлн рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Объем задолженности по кредитным картам у россиян к ноябрю 2020 года достиг рекордного значения, превысив 1,64 трлн рублей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на подсчеты аналитиков "Тинькофф банка".

По подсчетам аналитиков, в I квартале 2020 года, когда еще не были введены ограничения из-за коронавируса, объем карточных кредитов вырос на 48 млрд рублей, во II квартале произошло снижение на 42,7 млрд рублей, сообщает газета. К середине прошлого года рост снова возобновился - за III квартал долг увеличился на 37 млрд рублей, а к ноябрю достиг максимального значения в 1,647 трлн рублей. Затем, по данным аналитиков, произошло сокращение в декабре, и по итогам года объем задолженности по кредитным картам составил 1,621 трлн рублей.

"Скромный рост по итогам года, конечно, объясняется пандемией - наращивать кредитный портфель в условиях ограничений и неопределенности рискованно. Но в последние месяцы 2020 года рынок показывал более позитивную динамику роста", - отметили в "Тинькофф банке".

Ранее в бюро кредитных историй "Эквифакс" сообщили, что объем просроченных более чем на 90 дней долгов по кредитным картам россиян за 2020 год вырос на 20% - до 151,8 млрд рублей. По итогам 2019 года показатель снизился на 7%. При этом в целом объем портфеля задолженности по кредитным картам в 2020 году вырос только на 9% - до 957,1 млрд рублей.