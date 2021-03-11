Законопроект о защите прав судебных инвесторов вынесли на общественное голосование

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Законопроект о финансировании судебных расходов третьими лицами вынесен на голосование на сайте Российской общественной инициативы (РОИ). Об этом ТАСС сообщил в четверг председатель коллегии адвокатов Москвы "Корчаго и партнеры", общественный уполномоченный по взаимодействию с правоохранительными и контрольными органами в Москве и один из авторов текста законопроекта Евгений Корчаго.

Законопроект предусматривает изменения в раздел IV "Отдельные виды обязательств" части второй Гражданского кодекса РФ, в которую предлагается внести отдельную главу - "Финансирование судебных расходов третьими лицами". Основная цель документа, согласно пояснительной записке, - помочь инвесторам и истцам, которые не защищены в рамках действующих норм. Предлагается законодательно закрепить отдельный вид договора - соглашение о финансировании судебных расходов стороны спора.

"В настоящее время обсуждение прошло на площадке Совета Федерации, в комитете по конституционному законодательству и государственному строительству. Я как один из авторов текста этого законопроекта разместил эту инициативу на РОИ, чтобы она набирала общественную поддержку", - сообщил Корчаго, добавив, что инициатива была размещена 11 февраля.

В настоящее время в поддержку законопроекта отдано около 19 тыс. голосов, дата окончания голосования - 11 февраля 2022 года. Цель, по словам Корчаго, набрать 100 тыс. голосов, чтобы инициатива вышла на рассмотрения правительства РФ.

"Первая причина [для закрепления отдельного вида договора] - действующее законодательство не предусматривает возможность предоставления безвозвратного финансирования. Российское законодательство предусматривает, что получатель финансирования должен его вернуть, поэтому стороны пока вынуждены работать через договоры уступки. Вторая причина - это необходимость гарантии взыскания так называемого "гонорара успеха", поскольку есть позиция, неоднократно высказанная Конституционным судом, что размер вознаграждения за ведение дела в суде не может ставиться в зависимость от решения суда, такое положение в договоре ничтожно (не имеет юридической силы). А в данном случае вознаграждение ставится исключительно в зависимость от решения суда", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, как указывается в документе, по действующему законодательству заказчик юридических услуг может в любое время отказаться от договора оказания этих услуг, оплатив только фактически понесенные расходы. "В таком случае судебное финансирование, которое основано на получении дохода по факту положительного решения суда, несет риски для инвестора", - говорится в документе.

О законопроекте

По словам Корчаго, инициатива будет интересна как гражданам, так и судебным инвесторам. "Для граждан упростится доступ к правосудию, а инвестор сможет защитить свой заработок - сейчас, в случае если гражданин откажется выплачивать оговоренный процент после победы в суде, инвестор может, максимум, вернуть только собственные потраченные средства и процент по ставке ЦБ РФ. Если мы примем этот закон, то права инвестора и гражданина будут защищены в равной степени, рынок будет простой и прозрачный", - пояснил он.

Положения законопроекта устанавливают, что инвестор обязуется предоставить денежные средства для финансирования судебных расходов или иных издержек, связанных с рассмотрением спора, а финансируемая сторона обязуется уплатить судебному инвестору вознаграждение. Финансирование судебных расходов может осуществляться на любой стадии судебного процесса, включая исполнительное производство, а также на досудебной стадии.

Также устанавливается, что размер вознаграждения судебного инвестора не может превышать 50% от размера удовлетворенных требований. Договор заключается в письменной форме между финансируемой стороной, судебным инвестором и судебным представителем финансируемой стороны. Также отмечается, что судебный инвестор является субъектом предпринимательской деятельности и осуществляет регулируемую законом предпринимательскую деятельность.