Авиакомпании призвали ЕС использовать экологически чистое топливо на всех рейсах

БРЮССЕЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Ряд бюджетных авиакомпаний, включая EasyJet, Ryanair, Wizz Air и Jet2, а также неправительственная организация Transport & Environment обратились к Европейскому союзу с просьбой рассмотреть вопрос о распространении его плана об использовании экологически безопасного топлива на все рейсы. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное письмо авиаперевозчиков.

По его данным, авиакомпании, которые не конкурируют на рынке дальних перевозок, призывают Евросоюз применять квоты экологически безопасного топлива (SAF) не только к рейсам внутри Европы, но и к дальнемагистральным полетам. "Исключение дальнемагистральных рейсов из квот SAF означало бы, что та самая область нашего сектора, которая больше всего нуждается в декарбонизации, вообще не будет охвачена этим правовым актом", - говорится в заявлении компаний.

При этом авиаперевозчики заметили, что, согласно данным Европейской организации по безопасности аэронавигации Eurocontrol, 6% рейсов из европейских аэропортов, протяженность полета которых достигает более 4 тыс. км, составляют половину общих выбросов углекислого газа от рейсов, вылетающих из Европы. "Нет никакой логики в исключении дальнемагистральных полетов из обязательств по использованию SAF, поскольку это их единственный возможный способ декарбонизации", - подчеркнул глава Ryanair Майкл О'Лири.

Вместе с тем, как указывает Reuters, использование экологически безопасного топлива, по мнению подписантов, является "единственным вариантом ограничения выбросов углекислого газа при выполнении дальнемагистральных рейсов в краткосрочной перспективе". Для ближнемагистральных полетов SAF, по их словам, рассматривается как временное решение до момента появления после 2030 года самолетов, работающих на водородном топливе.

Европейская комиссия занимается разработкой целевых показателей для авиакомпаний по использованию минимальной доли SAF для ограничения выбросов углекислого газа.