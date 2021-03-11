Мишустин поручил подумать о дополнительной защите неквалифицированных инвесторов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 30 апреля проанализировать, необходима ли неквалифицированным инвесторам дополнительная защита от недобросовестных игроков биржи. Как сообщает в четверг пресс-служба кабмина, такое распоряжение дано премьером по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

"До 30 апреля Минфин, Минэкономразвития, Росфинмониторинг совместно с Центробанком проанализируют, нужна ли неквалифицированным инвесторам дополнительная защита от действий недобросовестных участников биржевого рынка", - отмечается в сообщении.

На вопрос дополнительной защиты граждан, приобретающих финансовые инструменты и не являющихся квалифицированными инвесторами, ранее обратил внимание президент РФ Владимир Путин. На совещании о ситуации в банковской сфере 1 февраля он потребовал защитить интересы таких инвесторов, чтобы эти люди не стали "новой версией обманутых дольщиков". Глава государства поручил до 15 июля обеспечить внесение в законы необходимых для этого изменений.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала при условии доработки законопроект о запрете продажи сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам.

Помимо этого, премьер поручил Минтрансу, Минфину и Минпромторгу России рассмотреть предложения Совета Федерации о дополнительном субсидировании межрегиональных перевозок, что, как ожидается, снизит стоимость транспортных услуг для граждан. О результатах необходимо доложить до 15 апреля.