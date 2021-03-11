Мишустин поручил до 15 мая дать предложения по энергоснабжению регионов без сетевого газа

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации до 15 мая представить предложения по энергоснабжению регионов, в которых нет сетевого газа. Об этом говорится в сообщении правительства России.

До 15 апреля также в правительство должны быть внесены предложения по финансированию газификации Псковской области и совершенствованию мониторинга региональных топливно-энергетических балансов.

"Отдельный блок поручений посвящен вопросам энергетики. Так, до 15 апреля в правительство поступят предложения по финансированию газификации Псковской области и совершенствованию мониторинга региональных топливно-энергетических балансов, до 15 мая - по энергоснабжению регионов, в которых нет сетевого газа", - говорится в сообщении.

Ранее кабмин рассматривал возможность проведения газификации удаленных населенных пунктов и поселений, которые расположены слишком далеко от магистральных газопроводов за счет сжиженного природного газа. Также рассматривались и другие альтернативные источники энергоснабжения.