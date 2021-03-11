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Около 35 компаний планируют стать резидентами индустриального парка в Адыгее

На развитие инфраструктуры новой промышленной зоны в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики заложено 1,6 млрд рублей

МАЙКОП, 11 марта. /ТАСС/. Промышленные компании проявляют высокий интерес к новому индустриальному парку, который будет создан в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. Резидентами территории уже планируют стать около 35 компаний, заявил журналистам глава республики Мурат Кумпилов по итогам совещания, посвященного реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

"У нас уже около 35 горячих предложений, чтобы зайти резидентами в индустриальный парк [в Тахтамукайском районе]. Мы должны синхронизировать, запараллелить решение инфраструктурных вопросов, запараллелить с резидентами, чтобы получить результат намного быстрее", - сказал Кумпилов.

Глава республики отметил, что на развитие инфраструктуры новой промышленной зоны в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики заложено 1,6 млрд рублей. Помимо этого, власти рассчитывают, что проект со своей стороны поддержат "Россети", "Газпром" и "Автодор". Соответствующие договоренности, по словам главы региона, уже достигнуты с этими компаниями. Так, "Россети" вложат 4,2 млрд рублей в строительство 9 питающих подстанций, "Газпром" на строительство инфраструктуры газоснабжения направит 3 млрд рублей. "Автодором" будут построены две автомобильные развязки, которые повысят транспортную доступность индустриального парка.

По словам министра экономического развития и торговли Республики Адыгея Заура Шеуджена, новая промышленная зона разместится на площади 194,3 га. Выбор места для индустриального парка обусловлен высокой инвестиционной привлекательностью, которая объясняется близостью города Краснодара, а также наличием развитой транспортной инфраструктуры, отметил министр.

Индивидуальная программа экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года утверждена правительством РФ в апреле 2020 года и рассчитана на пять лет, напомнил Шеуджен. Для реализации мероприятий этой программы за весь период ее действия из федерального бюджета региону будет выделено 5 млрд рублей. В 2020 году на реализацию мероприятий было направлено 1,01 млрд рублей.

Правительство РФ утвердило выделение из федерального бюджета ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Карелии, Тувы, Марий Эл, Адыгеи, Калмыкии, Алтайского края, Псковской области и Чувашии на 2020-2024 годы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что общая сумма ассигнований на программы развития этих регионов в течение трех лет составит более 26 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ.

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