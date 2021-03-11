Путин предложил повышать доступность облигационных займов

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на необходимость развития в стране всего спектра финансовых инструментов, призвав делать более удобными и доступными не только кредиты, но и облигационные займы. Глава государства предложил также создавать новые возможности для привлечения акционерного капитала на отечественных биржах.

"Важно обеспечить доступ компаний, предприятий к финансовым ресурсам на реализацию инвестпроектов", - сказал он в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, напомнив, что недавно эта тема обсуждалась на встрече с представителями банковской сферы.

"Необходимо развивать весь спектр финансовых инструментов, делать более удобными, доступными не только кредиты, но и облигационные займы", - указал президент.

Путин обратил внимание на то, что в прошлом году российские компании разместили рекордный объем облигационных займов. "Нужно также создавать дополнительные возможности для привлечения акционерного капитала на российских биржах", - добавил он.