Путин ожидает хорошего финансового результата компаний РФ, ориентированных на экспорт

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Ситуация на мировых рынках в последние месяцы стабильно улучшается: показатели не только вернулись к докризисным уровням, но и достигли многолетних максимумов. С учетом этого можно ожидать хорошего финансового результата российский компаний, особенно экспортно-ориентированных, по итогам 2021 года, заявил в четверг президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Глава государства отметил, что в последние месяцы наметилась "четкая тенденция на улучшение глобальной конъюнктуры по таким важнейшим товарам, как металлы, удобрения, другие товары российского экспорта (сталь, медь, никель)". Эти рынки не только отыграли кризисные потери, но и по ряду позиций демонстрируют многолетние максимумы, напомнил он.

"С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике можно прогнозировать, что отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, завершат наступивший год с хорошим финансовым результатом, чего мы вам искренне, от всей души желаем и будем всячески помогать", - сказал Путин.

Как отметил президент, это значит, что будет сформирован "солидный инвестиционный ресурс". "Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие России, на развитие экономики страны, на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиций российских производителей на внутреннем, да и на внешних рынках", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что в приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития. "А это в первую очередь обеспечение здоровья и благополучия людей, рост их доходов, реальных доходов, формирование комфортной и безопасной среды для жизни, развитие современных, удобных цифровых сервисов", - пояснил глава государства, заметив, что эти приоритеты созвучны глобальной повестке.

Развития бизнеса

Испытания кризиса показали, что погоня компаний за сиюминутным результатом вместо работы "вдолгую" оборачивается убытком, отметил Путин.

Глава государства указал, что "испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, регион, город, в котором они работают, за специалистов в их коллективах, реализуют проекты в социальной сфере и области защиты окружающей среды".

"И, напротив, и в нашей стране, да и во всем мире мы видим, с какими серьезными проблемами сталкиваются компании, которые в погоне за сиюминутным результатом забывают о работе вдолгую, на перспективу. Расходы на решение этих проблем, на преодоление их последствий порой в разы превышают мнимую экономию", - заявил Путин.

Президент предложил участвующим в совещании представителям крупного бизнеса обсудить их предложения о том, "какие меры необходимы для поддержки долгосрочных моделей ответственного развития бизнеса".

"Вы знаете, что мы выстроили целую систему поддержки отечественного предпринимательства: и крупного, и среднего, и малого бизнеса. В последнее время, в кризисные месяцы прошлого года в целом эти меры поддержки сработали хорошо", - подчеркнул Путин.