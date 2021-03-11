В Башкирии вдвое снизили порог вхождения в перечень приоритетных проектов

УФА, 11 марта. /ТАСС/. Порог вхождения в перечень инвестиционных проектов Башкирии, дающий преференции в части субсидирования и господдержки, снижен со 100 до 50 млн рублей. Об этом журналистам в четверг сообщил первый вице-премьер - министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.

"Мы сейчас меняем все законодательство, упрощаем все процедуры захода инвесторов. Буквально вчера мы приняли решение о снижении минимального объема инвестиций для получения статуса приоритетного инвестиционного проекта. Традиционно в республике этот объем инвестиций был 100 млн рублей, и проекты, не обладающие таким объемом инвестиций, не могли получить все максимальные преференции. Сейчас этот порог будет снижен до 50 млн рублей", - сказал Муратов.

Такое решение принято также с учетом изучения лучших региональных практик. Нормативное обеспечение инвестиционной деятельности является одним из приоритетов деятельности министерства, отметил Муратов. Он также уточнил, что на данный момент в республике 242 инвестпроекта имеют статус приоритетных.

Приоритетные инвестпроекты должны обладать значимыми социальными и экономическими эффектами для региона. Для них устанавливается особый налоговый режим с разными льготами, инвесторам возмещается ряд затрат, также такие проекты получают поддержку регионального фонда.