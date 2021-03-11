Путин рассчитывает на ощутимые результаты по упрощению процедур в строительстве

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что уже в 2021 году удастся достичь конкретных и ощутимых результатов по оптимизации административных процедур, в том числе в строительной сфере.

"Необходимо последовательно снижать расходы инвесторов при реализации инвестиционных проектов, - сказал глава государства в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. - Как договорились на совещании в Тобольске, <…> мы продолжим оптимизировать строительные процедуры, в том числе в сфере промышленного строительства".

Президент отметил, что профильный вице-премьер Марат Хуснуллин активно работает по этому направлению вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей. "Он мне сегодня докладывал, 3 тыс. различных ограничительных административных процедур было отменено в прошлом году, и вот правительство наметило 3,8 тыс. к отмене в самое ближайшее время, в ближайшие несколько месяцев, - добавил Путин. - Надеюсь, что правительство будет и дальше действовать здесь в тесном контакте с деловым сообществом и уже в этом году будут достигнуты конкретные, ощутимые результаты".