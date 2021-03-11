Силуанов: механизм СЗПК не должен быть массовым инструментом и применяться по всей стране

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Механизм соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) не должен применяться массово по всей стране. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании у президента России Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Наша позиция такая, что мы изначально договаривались, что это не должно быть массово. Это не должно быть веерное СЗПК. У нас вся страна не должна жить по СЗПК. СЗПК - это такой штучный должен быть инструмент", - сказал Силуанов.

По словам министра финансов, механизм СЗПК должен применяться только к крупным проектам.

"Мы договаривались - еще в год, когда формировали это законодательство, еще пару лет назад, - порядка 100 таких проектов должно быть. Крупных проектов, от 3 млрд рублей инвестиций в капитал и выше. Это не должно быть повсеместно. Это должны быть крупные, важные проекты. Если мы будем снижать планки по участию в этих СЗПК, есть риск того, что мы покроем всю страну", - отметил глава Минфина.

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в