Запасы нефти ОЭСР в январе упали на 11,3 млн баррелей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе 2021 года сокращались шестой месяц подряд, однако превышали среднее значение за пять лет - на 92,2 млн баррелей. Об этом говорится в мартовском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), поступившем в ТАСС.

Согласно материалам отчета, запасы нефти в развитых странах в январе снизились на 11,3 млн баррелей - до 3,052 млрд баррелей, что на 126 млн баррелей выше, чем годом ранее. На этом уровне они были выше среднего за последние пять лет уровня на 92,2 млн баррелей. При этом запасы нефтяного сырья за отчетный период уменьшились на 17,7 млн баррелей, в то время как запасы нефтепродуктов выросли на 6,4 млн баррелей.

В нынешних объемах запасы нефти покрывали потребность стран ОЭСР на 69,6 дня, что на 1 день меньше аналогичного показателя предыдущего года и на 5,5 дня больше среднего показателя за пять лет.