Всемирный конгресс автомобилей на новых источниках энергии пройдет на Хайнане в сентябре

ХАЙКОУ /Китай/, 11 марта. /ТАСС/. Очередной Всемирный конгресс автомобилей на альтернативных источниках энергии состоится в городе Хайкоу южной китайской провинции Хайнань 15-17 сентября этого года. Об этом сообщает газета "Хайкоу жибао".

Это уже третий по счету конгресс, подготовка к проведению которого в настоящее время идет полным ходом. Его программа, как пишет издание, будет включать десятки отраслевых мероприятий по наиболее актуальным вопросам развития данной индустрии, включая применение технологий беспилотного вождения и искусственного интеллекта, а также внедрение других инновационных систем. В качестве выставочной площади организаторы выделят около 10 тыс. квадратных метров, на которых свою продукцию представят порядка 80 компаний.

В рамках конгресса также состоится пробег автомобилей на альтернативных источниках энергии по кольцевой дороге вдоль побережья острова Хайнань.

Согласно официальным данным местного Управления промышленности и информационных технологий, к концу 2020 года на Хайнане было зарегистрировано свыше 64 тыс. автомобилей на альтернативных источниках энергии - 4,2% от общего числа автомобилей на острове. По этому показателю провинция занимает четвертое место в стране.

Хайнань - первая провинция Китая, объявившая о планах к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями в целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты местной экологии. Для этого правительство будет поощрять покупку населением электромобилей и машин с гибридной силовой установкой, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.