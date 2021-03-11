В Думе заявили, что законодательное закрепление четырехдневки преждевременно и опасно

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Законодательное закрепление четырехдневной рабочей недели для отдельных категорий граждан преждевременно и может привести к серьезным социальным потрясениям. Такое мнение в четверг высказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

"В целом убежден, что через какое-то время мы придем к четырехдневке, но лишь в отдельных секторах и для отдельных должностей. Но сегодня говорить о немедленном законодательном регулировании в этой сфере пока преждевременно и даже опасно. Вновь заговорили о сокращенной рабочей неделе, уже звучат предложения распространить ее на отдельные категории работников - на женщин, инвалидов, пенсионеров. Уже полтора года этой дискуссии, которая время от времени то вспыхивает с новой силой и аргументами, то так же резко уходит в тень", - цитирует Нилова его пресс-служба.

Парламентарий напомнил, что на сегодняшний день в Госдуме нет ни одного соответствующего законопроекта.

Депутат считает, что введение сокращенной рабочей недели может безболезненно для экономики затронуть только отдельные ее сферы и некоторых сотрудников. "Нет никакого смысла привлекать законодательный инструментарий, а увеличивать заработную плату и производительность при сокращении рабочей недели нужно крайне осторожно, постепенно. Для этого нужны соответствующие условия, нужен другой уровень развития искусственного интеллекта, новых технологий и систем", - убежден он.

По его словам, переход на четырехдневную рабочую неделю является вопросом "не сегодняшнего и не завтрашнего дня". "Это перспектива, а какая именно, покажет время. Не нужно бежать сейчас впереди паровоза, насаждать законодательные нормы, способные привести к серьезным социальным последствиям и потрясениям", - предупредил Нилов.

Председатель думского комитета подчеркнул, что указанный процесс должен носить "эволюционный характер". "Не нужно никаких революций. Как показали результаты вынужденного перехода на удаленный формат работы из-за пандемии, грамотная самоорганизация при сохранении зарплаты персоналу и производительности труда позволили ряду предприятий и организаций в определенных отраслях самостоятельно, без всякого регулирования, перейти на режим четырехдневной рабочей недели", - указал он.

Нилов призвал не забывать о предприятиях непрерывного цикла, а также про работников со сдельной оплатой труда. "Искусственные ограничения в формате сдельной оплаты труда могут привести к потере работниками части дохода или дополнительной нагрузке на работодателя, что грозит увеличением стоимость конечной продукции или услуги и негативно повлияет на уровень инфляции", - пояснил он.

Идея четырехдневки

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19" поддержала идею введения четырехдневной рабочей недели для женщин.

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев отмечал, что тема введения в России четырехдневной рабочей недели не похоронена, но в условиях пандемии коронавируса разговоры о ней несвоевременны.

В середине октября 2020 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели. Впервые с этой инициативой он выступил летом 2019 года, когда занимал пост премьер-министра РФ. Он говорил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней, в экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. Медведев также отмечал, что данный процесс должен идти без сокращения зарплаты.