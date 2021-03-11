Росстат пятую неделю подряд фиксирует инфляцию на уровне 0,2%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 2 по 9 марта 2021 года выросли на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. Такая динамика сохраняется пятую неделю подряд.

С начала года потребительские цены выросли на 1,7%. В годовом выражении инфляция на 9 марта 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,79%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю стоимость мяса кур выросла на 1,7%, свинины - на 1%.

В том числе в 51 субъекте РФ цены на куриное мясо выросли на 0,1-2%, в 26 субъектах - на 2,1-5,4%. В пяти субъектах цены не изменились. В трех субъектах цены снизились на 0,1-0,7%.

За отчетный период также подорожали: фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%, говядина и мороженая рыба - на 0,4%, баранина, мясные консервы для детского питания, маргарин, сухие молочные смеси для детского питания, гречневая крупа - на 0,3%, вареная колбаса, сливочное масло, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб, макаронные изделия, печенье, черный чай - на 0,2%, сосиски, сардельки, сычужные сыры, жирный творог, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,1%.

Цены на куриные яйца в среднем по стране увеличились на 0,9%, в том числе в 66 субъектах РФ - на 0,1-3,0%, в шести субъектах - на 3,1-10%. В двух субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены снизились на 0,1-1,8%.

Сахарный песок в среднем по России подорожал на 0,4%. В 44 субъектах РФ цены выросли на 0,1-1%, в 12 субъектах - на 1,1-2%. В 14 субъектах цены не изменились. При этом в 15 субъектах стоимость сахарного песка снизилась на 0,1-3,2%.

Цены на подсолнечное в среднем по России выросли на 0,1%. В 37 субъектах РФ цены возросли на 0,1-0,9%, в трех субъектах - на 1-3,1%. В 31 субъекте цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-1,7%.

По данным Росстата, за отчетный период плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,3% за счет снижения цен на огурцы - на 5,3% и помидоры - на 1,1%. В то же время картофель и морковь подорожали на 2,6%, лук и белокочанная капуста - на 1,2%, яблоки - на 0,3%.

Снизились цены на карамель - на 0,2%, мясные консервы, шоколадные конфеты и соль - на 0,1%.

Цены на полукопченую и варено-копченую колбасу, молоко, сметану, пшеничную муку, пшено, вермишель и водку не изменились.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,6%, троксерутин (препарат для лечения болезней вен), ацетонид флуоцинолона (противовоспалительная мазь) и поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,4%, офтан катахром (офтальмологические капли) - на 0,3%, алмагель (препарат для желудка), бромгексин (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) и ренни (препарат от изжоги) - на 0,1%. Цены на линекс и валокордин не изменились.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 0,6%, зубные щетки и женские гигиенические прокладки - на 0,3%, пеленки для новорожденных - на 0,2%, хозяйственное мыло - на 0,1%.

В то же время зубные пасты, мыло и туалетная бумага подешевели на 0,2%, детские подгузники и стиральные порошки - на 0,1%. Цены на сухие корма для домашних животных не изменились.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на электропылесосы - на 0,7%, новые легковые автомобили иностранных марок - на 0,4%, отечественные сигареты с фильтром и мужские носки - на 0,3%, новые отечественные легковые автомобили, телевизоры, майки, футболки мужские, шампуни - на 0,2%, кроссовые туфли для взрослых, женские колготки, носки и детские гольфы - на 0,1%. Цены на кроссовые туфли, спортивные костюмы и брюки из джинсовой ткани для детей не изменились. В то же время цены на смартфоны и детские футболки снизились на 0,1%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги и услуги городского пассажирского транспорта не изменились. Путевки в санатории подорожали на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%.