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Решетников заявил, что механизм экспортных пошлин привел к снижению цен на пшеницу

Также министр отметил, что введенные меры не привели к каким-либо негативным последствиям для экспорта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития видит снижение цен на пшеницу на 2 тыс. рублей за тонну благодаря введению экспортной пошлины, механизм себя оправдывает. Об этом журналистам заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Механизм экспортных пошлин работает. То, что мы видим сейчас по пшенице, - мы, в принципе, минимального уровня поставленных целей добились. Минимального. То есть мы ожидаем большего. На сегодняшний момент - минус 2 тыс. рублей снижение цен на пшеницу", - сказал Решетников.

Он отметил, что накануне ситуация с ценами на пшеницу обсуждалась на совещании с министерством сельского хозяйства. "Минус 2 тыс. рублей благодаря введению пошлины, при этом с 15 февраля - 25 [евро], а с 1 марта - €50 за тонну внутри квоты и так далее. Мы считаем, что пошлина в €50 еще не до конца отыграна, Минсельхоз так же заявляет. Мы рассчитываем на дальнейшее снижение цены. И в целом благодаря этому мы баланс находим", - сказал он.

Он отметил, что введенные меры не привели к каким-либо негативным последствиям для экспорта пшеницы.

"Экспорт не закрылся. Экспорт продолжается. Были опасения, что вот сейчас все встанет и так далее. Нет, пока такого нет и не предвидится", - заключил Решетников.

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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