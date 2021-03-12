РЖД разместили евробонды на 20 млрд руб.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. РЖД разместили еврооблигации с погашением в сентябре 2028 года на 20 млрд рублей под 7,45% годовых, говорится в сообщении "ВТБ Капитала", соорганизатора выпуска.

По словам руководителя управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрея Соловьева, значительный спрос со стороны российских и международных инвесторов позволил несколько раз снижать ценовые параметры сделки с первоначальных 7,625-7,75% до 7,5-7,625%, а затем - до диапазона 7,44-7,5% годовых. Объем книги заявок на пике достиг более 43 млрд рублей.

Большая часть выпуска - 71% - пришлась на банки и частные банки, 25% бумаг выкупили управляющие активами и фонды, 3% - другие классы инвесторов.