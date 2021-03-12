В Сахалинской области запустили цифровую платформу для инвесторов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 марта. /ТАСС/. В Сахалинской области запустили цифровой сервис для потенциальных инвесторов. Теперь бизнесмены могут подавать заявки на участие в островных проектах дистанционно, без необходимости приезжать в регион, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе островного правительства.

В январе губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявлял, что в регионе разрабатывается специальный интернет-портал. Сообщалось, что аналогов такой платформы в России еще нет.

"В Сахалинской области по инициативе губернатора запустили цифровую платформу для инвесторов. Портал дает возможность напрямую связаться с руководством региона и в режиме онлайн подать заявку на участие в проектах", - рассказали в правительстве.

По информации областных властей, портал содержит интерактивную карту, на которую нанесены участки под строительство и рыбный промысел, а также ключевые инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в ближайшие годы. С помощью нового сервиса предприниматель может получить любую необходимую информацию о ведении бизнеса на островах вплоть до сведений обо всех инженерных сетях, связи и интернете, ознакомиться с нормативно-правовыми документами, местными мерами поддержки и кадровым потенциалом. Кроме того, у предпринимателей есть возможность обратиться к губернатору, заполнив электронную форму на сайте или позвонив по указанным номерам. Работа над созданием цифрового сервиса на этом не заканчивается. Планируется, что портал будет постоянно дополняться с учетом замечаний и пожеланий, полученных в виде обратной связи от представителей бизнеса.

В 2020 году Сахалинская область вошла в топ-30 самых инвестиционно привлекательных регионов России. На 2021 год губернатор поставил задачу улучшить позиции в национальном рейтинге. Для этого налаживается эффективная обратная связь с бизнесом, предпринимаются шаги по снижению административного давления и упрощению бумажных процедур. Так, повысилась также эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство. Среднее время получения документов сократилось со 120 до 47 дней.

Ранее вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что на российском Дальнем Востоке реализуется более 2,4 тыс. инвестиционных проектов, которые получают меры государственной поддержки. Инвесторами вложено в развитие округа 1,2 трлн рублей.