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ЦБ отозвал лицензию у НКО "Сетевая расчетная палата"

По данным регулятора, НКО нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России
Здание ЦБ РФ Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Здание ЦБ РФ
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Банк России приказом от 12 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества "Небанковская кредитная организация "Сетевая расчетная палата". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

НКО "Сетевая расчетная палата" не является участником системы страхования вкладов.

По данным регулятора, НКО нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к ней меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

НКО "Сетевая расчетная палата" специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, отмечается в сообщении ЦБ.

В НКО назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов организации приостановлены.

По величине активов кредитная организация занимала по данным на 1 февраля 277-е место в банковской системе Российской Федерации.

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