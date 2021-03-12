Кабмин продлил меры поддержки бизнеса, торгующего подакцизными товарами

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство России по просьбе бизнеса продлевает до конца 2021 года возможность получения поддержки предпринимателями, которые реализуют подакцизные товары, сообщает в пятницу пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что речь идет о гостиницах, кафе и ресторанах, которые понесли потери из-за ситуации с коронавирусом. До этого предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на финансовую помощь, однако в рамках пакета мер поддержки бизнеса правительство еще летом 2020 года отменило это ограничение.

"Теперь норма продлена до конца 2021 года, - говорится в сообщении пресс-службы. - Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Ранее была утверждена новая льготная кредитная программа поддержки бизнеса ФОТ 3.0. На ее реализацию направлено около 7,7 млрд рублей. Стать участниками программы смогут компании из отраслей, которые пока не вернулись на докризисный уровень, в том числе представители индустрии туризма, спорта и развлечений.

"Такая мера государственной поддержки придаст дополнительный импульс для восстановления отраслей, которые сильнее всего пострадали от последствий коронавируса", - привели в пресс-службе слова председателя правительства.