Власти КНР оштрафовали компании Tencent и Baidu за нарушения правил рынка

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Государственное управление по регулированию рынка КНР оштрафовало телекоммуникационный холдинг Tencent, интернет-корпорацию Baidu и десять других китайских компаний сферы информационных технологий за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом в пятницу говорится в сообщении, опубликованном на сайте рыночного регулятора.

Каждому нарушителю выписан штраф в размере 500 тыс. юаней (около $77 тыс.). Управление обнаружило нарушения в приобретении Tencent акций образовательной онлайн-платформ Yuanfudao и покупке Baidu доли капитала AiNemo - технологичной компании, специализирующейся на продукции для "умного дома". Административному наказанию за нарушение рыночных правил подвергся также и сервис онлайн-заказа такси DiDi.

В ноябре 2020 года Государственное управление по регулированию рынка КНР обнародовало проект ужесточения антимонопольного законодательства, обновленные правила рыночного поведения были опубликованы в феврале 2021 года. С конца прошлого года регулятор оштрафовал крупные китайские компании за нарушение антимонопольного законодательства, среди них гигант в области интернет-коммерции Alibaba, а также платформы для электронной торговли - Tmall и JD.com.