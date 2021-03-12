"Автотор" сократил объем производства автомобилей на 27% в 2020 году

КАЛИНИНГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Российский автомобильный холдинг "Автотор" в 2020 году снизил общий объем выпуска автомобилей в Калининграде по сравнению с 2019 годом на 27%. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель совета директоров компании Валерий Горбунов.

"Мы произвели 156 832 автомобиля в 2020 году, здесь все - и пассажирские, и коммерческие автомобили, то есть и легковые, и грузовые, коммерческие. <...> Наше падение производства в 2020 году составило 27%", - сказал Горбунов.

В 2019 году "Автотор" выпустил 212 тыс. машин. Падение производства в 2020 году с учетом пандемии коронавируса прогнозировалось на уровне более 30%, однако этот прогноз не оправдался, отметил Горбунов, подчеркнув, что, несмотря на сложности, компания сохранила весь коллектив.

Касаясь планов на 2021 год, он отметил, что в самом оптимистичном прогнозе компания рассчитывает сохранить объем выпуска машин на уровне 2020 года.

"Автотор" основан в 1994 году в Калининграде и первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, в том числе BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства к настоящему времени превысил 2 млн автомобилей. Компания производит по полному циклу шесть моделей. Производственные мощности рассчитаны на 350 тыс. автомобилей в год.