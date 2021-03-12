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РЖД надеются на возобновление ж/д сообщения с другими странами в ближайшем будущем

С 8 февраля уже возобновлено движение по маршруту Москва - Минск

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) надеются, что пассажирское железнодорожное сообщение с зарубежными странами возобновится в ближайшем будущем, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом в ходе форума "СНГ - 30 лет" сообщил первый замгендиректора компании Сергей Павлов.

"Долгожданным событием стало возобновление с 8 февраля движение поезда Москва - Минск. Надеемся, что в ближайшем будущем обстановка позволит восстановить международное пассажирское сообщение и по другим направлениям", - сказал он.

На фоне пандемии РЖД были вынуждены закрыть железнодорожное сообщение с другими странами.

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