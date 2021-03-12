СМИ: на главу Tesla и ее совет директоров подали в суд из-за твитов Илона Маска

ТАСС, 12 марта. Один из инвесторов компании Tesla подал иск в суд на ее совет директоров и на ее главу Илона Маска из-за его публикаций в социальной сети Twitter. Об этом сообщается в пятницу на портале правовой информации Bloomberg law.

"Некорректное поведение Маска <...> и неспособность Tesla обеспечить следование [правилам] <...> нанесли значительный ущерб" компании и "миллиардные потери в рыночной капитализации", утверждается в иске.

По мнению истца, который подал иск в суд штата Делавэр, "странные" твиты Маска подвергают компанию риску убытков и роста долговой нагрузки, а также нарушают существующую договоренность с Комиссией по ценным бумагам США о том, что его активность в соцсетях должна быть "предварительно одобрена".

В иске отмечается, что совет директоров не контролирует публичное поведение Маска в соцсетях, несмотря на то, что он неоднократно нарушал указанное соглашение. Истец считает, что договоренность с комиссией Маск впервые нарушил еще в 2019 году и после этого "продолжал публиковать твиты без необходимого предварительного одобрения".

В 2018 года Маск по договоренности с Комиссией по ценным бумагам взял на себя обязательство не раскрывать важную информацию, касающуюся работы Tesla, "без предварительного одобрения".