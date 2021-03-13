Экс-министр финансов Австралии Матиас Корманн станет новым генсеком ОЭСР

СИДНЕЙ, 13 марта. /ТАСС/. Бывший министр финансов Австралии Матиас Корманн избран генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщается в заявлении отборочного комитета организации, опубликованном в пятницу.

"Председатель [отборочного комитета ОЭСР] рекомендует назначить Матиаса Корманна следующим генеральным секретарем ОЭСР сроком на 5 лет начиная с 1 июня 2021 года", - указано в заключительном докладе отборочного комитета, направленном главам делегаций стран-участниц.

Ранее в ОЭСР сообщали, что после пятого раунда консультаций отборочный комитет не смог определить лидера среди двух кандидатов, прошедших в последний тур голосования. "Пятый раунд показал, что оба кандидата пользуются широкой поддержкой среди членов ОЭСР. После этого среди глав делегаций был проведен выборочный опрос, который показал, что Матиас Корманн является кандидатом, получившим поддержку большинства", - отмечается в документе.

Австралия выдвинула кандидатуру Корманна, возглавлявшего тогда Минфин, на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития 8 октября 2020 года. В ноябре 50-летний политик покинул свою должность в австралийском правительстве и приступил к отборочным консультациям. В финальном раунде выборов главы ОЭСР его соперницей была бывший еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём (Швеция). В настоящий момент этот пост занимает Анхель Гурриа.

Целью международной межправительственной экономической организации ОЭСР является продвижение политики, ориентированной на экономический рост и социальное развитие. ОЭСР создавалась на основе организации, образованной в 1947 году для координации проектов послевоенного экономического восстановления Европы в рамках плана Маршалла. В современном формате она существует с 1961 года и сейчас объединяет 37 стран мира.