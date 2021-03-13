"Траст" подал иск на 107,4 млрд рублей к экс-руководству группы "Открытие"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 107,4 млрд рублей с бывших топ-менеджеров АО "Открытие холдинг" в связи с санацией "Траста", следует из информации в картотеке арбитражных дел. В "Трасте" подтвердили подачу иска.

"Иск подан в Арбитражный суд Москвы к АО "Открытие холдинг" - Евгению Данкевичу, Геннадию Жужлеву и Михаилу Назарычеву. Банк непрофильных активов считает, что действия, бездействие этих лиц привели к повторной санации банка "Траст" в 2018 году. Нанесенный ущерб, рассчитанный по формуле, предусмотренной законом о банкротстве, составляет 107,4 млрд рублей", - указали в "Трасте".

Основание исковых требований в материалах суда не указано. Третьими лицами в иске указаны Центральный банк России и ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".

В свою очередь президент-председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов, слова которого цитирует пресс-служба организации, отметил, что "Траст" продолжает последовательную работу по расследованию обстоятельств, которые привели к краху банков "московского кольца".

"В прошлом году завершили подачу исков к их бенефициарам, сейчас предъявляем иски к иным лицам, которые, на наш взгляд, причастны к доведению этих банков до санации", - отметил он.

Решение о санации банка "Траст" было принято ЦБ РФ в 2014 году, санатором был назначен банк "ФК Открытие", который получил на оздоровление "Траста" 127 млрд рублей, в конце 2015 года "Открытие" обратилось за дополнительным финансированием на сумму около 50 млрд рублей.