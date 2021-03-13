Правительство России выделило дотации для дефицитного бюджета Саратовской области

ТАСС, 13 марта. Правительство поручило Министерству финансов России предоставить бюджету Саратовской области дотации для обеспечения его сбалансированности. Об этом говорится в решении, размещенном на сайте кабмина.

"Принятые решения: о выделении Минфину России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление бюджету Саратовской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации", - говорится в решении.

Подробности принятого проекта распоряжения не раскрываются.

В 2021 году дефицит бюджета Саратовской области составит 11,2 млрд рублей. Доходы в 2021 году достигнут 113,7 млрд рублей, расходы - 124,9 млрд рублей. По данным регионального министерства финансов, ожидается поступление средств из федерального бюджета на сумму 40,2 млн рублей на приобретение лекарственных препаратов для больных коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь на дому. Также регион получит 3,2 млн рублей от Фонда содействия реформированию ЖКХ на досрочное завершение в этом году программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанной до 2025 года.