Сохранение льгот для резидентов ТОР Кузбасса позволит привлечь 49 млрд рублей инвестиций

КЕМЕРОВО, 13 марта. /ТАСС/. Сохранение льгот по уплате страховых взносов для резидентов ТОР в Кузбассе предусмотрено программой социально-экономического развития региона до 2024 года и позволит привлечь на этот период порядка 49 млрд рублей частных инвестиций. Об этом говорится в распоряжении об утверждении программы, опубликованном на сайте правительства РФ.

6 марта на совещании по социально-экономическому развитию Кузбасса премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что считает возможным продлить срок деятельности четырех действующих в Кемеровской области ТОР еще на пять лет, а резиденты этих территорий и дальше смогут пользоваться различными преимуществами, в том числе пониженными тарифами страховых взносов. Сейчас взносы во внебюджетные фонды снижаются с 30% до 7,6% только в течение трех лет после создания территории опережающего социально-экономического развития.

"Сохранение пониженных тарифов страховых взносов на территории "Юрга" позволит реализовать новые инвестиционные проекты и создать около 5,8 тыс. новых рабочих мест и привлечь не менее 7,5 млрд рублей внебюджетных инвестиций. На территории "Новокузнецк" создать не менее 1,1 тыс. новых рабочих мест, привлечь около 6,7 млрд рублей внебюджетных инвестиций. На территории "Анжеро-Судженск" создать не менее 410 новых рабочих мест, привлечь не менее 4,3 млрд рублей инвестиций. На территории "Прокопьевск" создать более 400 новых рабочих мест привлечь 30,5 млрд рублей внебюджетных инвестиций до 2024 года", - говорится в распоряжении.

Власти Кузбасса ранее неоднократно обращались в Минэкономразвития РФ с инициативой о продлении действия льгот на более продолжительный период. В частности, это позволило бы реализовать в Кузбассе инвестиционный проект Wildberries по строительству логистического центра в ТОР "Юрга". Ретейлер готов построить объект и вложить в него 5 млрд рублей только при условии предоставления льгот по страховым взносам.

На сегодня в четырех ТОР в Кузбассе работают более 50 резидентов, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций порядка 5,2 млрд рублей. Продление срока действия льгот для резидентов позволит увеличить объем инвестиций почти в 10 раз. Как уточняется в программе социально-экономического развития региона, необходимое для этого совершенствование законодательства о ТОР запланировано в период 2021-2024 годов.