Зюганов прокомментировал предложение Минтруда об ограничении выплат нуждающимся семьям

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на предложение Минтруда ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям, которые при формально низких доходах обладают существенным имуществом. Политик, в свою очередь, в своем Telegram-канале предложил ввести повышенный налог на "подозрительно богатых".

"Минтруд предложил ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи "подозрительно бедным семьям". Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых", - написал он.

Одновременно с этим Зюганов предлагает ратифицировать 20 статью Конвенции ООН против коррупции, которая предполагает признать незаконное обогащение в качестве уголовно наказуемого деяния.