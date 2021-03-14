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Зюганов прокомментировал предложение Минтруда об ограничении выплат нуждающимся семьям

Лидер КПРФ в свою очередь предложил ввести повышенный налог на "подозрительно богатых"
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на предложение Минтруда ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям, которые при формально низких доходах обладают существенным имуществом. Политик, в свою очередь, в своем Telegram-канале предложил ввести повышенный налог на "подозрительно богатых".

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"Минтруд предложил ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи "подозрительно бедным семьям". Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых", - написал он.

Одновременно с этим Зюганов предлагает ратифицировать 20 статью Конвенции ООН против коррупции, которая предполагает признать незаконное обогащение в качестве уголовно наказуемого деяния.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссия
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