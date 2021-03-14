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Пандемия COVID-19

СМИ: AstraZeneca сократит на 40% поставки вакцины от коронаируса в Чехию

Ранее компания объявила, что ее поставки в страны Евросоюза в первом и втором квартале 2021 года сократятся в целом на 73%
© EPA-EFE/Zoltan Mathe

ПРАГА, 14 марта. /ТАСС/. Компания AstraZeneca сократит в ближайшее время на 40% поставки своей вакцины против коронавируса в Чехию. Со ссылкой на представителей руководства британско-шведской фирмы об этом сообщило в воскресенье Чешское телевидение.

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Чехия в течение предстоящей недели получит 9,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca вместо оговоренных 16,8 тыс. доз, в период с 22 марта по 28 марта - 10,8 тыс. доз вместо 88 тыс. доз. В конце месяца республикой будет получено 99,8 тыс. доз данного препарата. Ранее компания объявила, что ее поставки в страны Евросоюза в первом и втором квартале текущего года сократятся в целом на 73%.

В Чехии 27 декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 1 068 683 жителя. В страну, кроме AstraZeneca, поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской фирмы Moderna.

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