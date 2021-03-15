"Опора России" направила в Совет Федерации предложения по развитию МСП и росту занятости

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" направило председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко письмо с предложениями по развитию малого и среднего предпринимательства, они касаются новых рынков для МСП, налогов и инвестиций. Письмо, подписанное главой бизнес-объединения Александром Калининым, есть в распоряжении ТАСС.

Предложения были сформированы по итогам XII общего собрания Ассоциации НП "Опора", они объединены в пять блоков.

Рынки для МСП

Первый блок касается развития рынков для МСП. В частности, в сфере сельского хозяйства предлагается снять ограничения на использование земельных участков, находящихся в собственности фермеров (разрешить строительство жилья и инфраструктуры), и возродить процесс снабженческо-сбытовой кооперации на селе (исключить из закона "О сельскохозяйственной кооперации" нормы о солидарной ответственности членов кооператива по его обязательствам и снять ограничения на строительство сбытовых центров на землях сельхозназначения).

Также предлагается принять закон о регулировании нестационарной и мобильной торговли с учетом замечаний СФ, снять ограничения по торговле отдельными видами товаров на малых площадях, учитывая внедрение маркировки продукции.

Отдельно "Опора России" предлагает развивать экотуризм через создание правового механизма строительства объектов размещения на землях сельхозназначения. Среди других предложений блока - повысить до 25% минимальную квоту закупок у МСП и снизить порог по офсетным госконтрактам с нынешних 1 млрд рублей до 100 млн рублей.

Издержки

Второй блок предложений предполагает снятие налоговых ограничений для развития МСП (создание переходного налогового режима для акселерационного роста отдельных отраслей, таких как туризм, общепит, охранные услуги, производство спортивных товаров, с существенным снижением ставки НДС и повышение порогов применения УСН по обороту и численности) и снижение налоговой нагрузки по налогам, исчисляемым от кадастровой стоимости.

Также предлагается распространить налог на профессиональный доход на сдачу в наем апартаментов с целью повысить привлекательность налогового режима для самозанятых, снизить страховые взносы для некоммерческих организаций (до 15% по аналогии с мерами, предусмотренными для поддержки малого и среднего бизнеса), повысить критерии отнесения предприятий к субъектам МСП по обороту и численности, а также создать отраслевые критерии МСП. Кроме того, предлагается принять отдельный закон, устанавливающий общие принципы разрешительной (лицензионной) работы, перейти на преимущественно электронный формат выдачи и отзыва разрешений.

Риски

В этом блоке "Опора России" предлагает изменить законодательство об административных правонарушениях (приравнять размер штрафа для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, за впервые выявленное нарушение ограничиваться предупреждением), вернуть ранее предусмотренный УПК порядок возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям только на основании материалов налоговых органов, снизить ответственность за нарушения, связанные с нарушением валютного законодательства, и ограничить ответственность учредителей и директоров по долгам ООО.

Инвестиции, финансы и совершенствование муниципального управления

Четвертый блок охватывает вопрос роста объема инвестиций в сектор МСП (предлагается увеличить объемы применения инвестиционного налогового вычета в регионах, определить порядок доведения до субъектов РФ лимитов, заложенных в федеральном бюджете).

В заключительной части "Опора России" предлагает повысить роль отраслевых союзов, в том числе, путем передачи им части государственных функций и повысить компетентность управленческих команд в муниципалитетах.

"Законодательные регуляторные изменения могут дать значимый эффект в достижении задачи по увеличению числа занятых в малом и среднем предпринимательстве до 25 млн человек к 2030 году, - говорится в письме. - Направляю предложения "Опоры России"для проработки в рамках законотворческой деятельности Совета Федерации".