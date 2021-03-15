На западном побережье Крыма планируется развитие туризма

Исторически как курортная территория в Крыму развивалось южное побережье. Однако в последние годы западная часть полуострова также набирает популярность среди туристов. Вопросы развития туристической отрасли обсуждались в субботу в рамках поездки министра экономического развития Максима Решетникова в Крым и Севастополь.

"Для формирования новых точек развития полуострова Минэкономразвития ведет работу, направленную на реализацию дополнительных крупных инфраструктурных проектов, в том числе строительство инфраструктуры для круизных пассажирских перевозок, а также строительство туркластера на западном побережье полуострова", - приводятся в сообщении слова Максима Решетникова.

Часть мероприятий реализуют в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Также правительство РФ утвердило программу выдачи льготных кредитов на строительство отелей, в том числе на полуострове. Крымские банки уже выразили заинтересованность в участии.

Отмечается, что в рамках туристических кластеров в Крыму и Севастополе запланированы реконструкция и строительство 34 объектов инфраструктуры. Из обозначенных зон пять находятся в западной части полуострова: "Детский отдых и оздоровление" (город Евпатория), "Лечебно-оздоровительный отдых" (город Саки), "Черноморский" (село Оленевка), кластеры круизного и яхтенного туризма "Севастопольская Гавань" и культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур" (Севастополь). Также планируются кластеры в поселке Коктебель на южном берегу Крыма и в районе озера Чокракское в Ленинском районе.

"На этих объектах будут вестись работы по улучшению транспортной доступности путем реконструкции (строительства) автомобильных дорог, газификации и электрификации территорий, водообеспечения и водоотведения, создания комфортной туристской среды (создание и обустройство прогулочных зон, набережных, развития бальнеолечения)", - уточнили в министерстве.

Льготные кредиты

В ведомстве также сообщили, что программа льготных кредитов для отелей даст Крыму до 20 тыс. новых мест за пять лет.

"Реализация данной программы позволит решить одну из стратегических задач по развитию туризма - увеличение емкости номерного фонда средств размещения путем создания в ближайшие два-три года минимум 4-5 тыс. дополнительных номеров, а в течение пяти лет - до 20 тыс. номеров в Крыму. Создание современного номерного фонда повысит конкурентоспособность крымских отелей и позволит рыночным механизмом снизить цены на отдых в Крыму", - отметил Решетников.

Уточняется, что крымские банки уже выразили свою заинтересованность в участии в программе выдачи льготных кредитов на строительство отелей, которая утверждена правительством РФ. Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться российским банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам в инфраструктурные проекты в сфере туризма. Предприниматели смогут получить финансирование на проекты в сфере гостиничного бизнеса по ставке от 3 до 5% годовых на срок до 15 лет.

Поясняется, что средства льготного займа можно будет направить на строительство или реконструкцию зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5 тыс. кв. м или с фондом от 120 номеров. А также разрешается инвестировать в отели, расположенные в многофункциональных (офисных или торгово-развлекательных) комплексах, если их фонд превышает 150 номеров, либо в развлекательные и спортивно-оздоровительные комплексы, конгресс-центры и горнолыжные комплексы с системами искусственного оснежения.