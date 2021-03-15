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Индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил максимальный уровень

К 10:07 индекс Мосбиржи ускорил рост до 0,84% и достиг 3569,08 пункта

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,66% и достиг 3562,69 пункта, индекс РТС вырос на 0,67% - до 1529,62 пункта.

К 10:07 индекс Мосбиржи ускорил рост до 0,84% и достиг 3569,08 пункта. Таким образом, индекс обновил свой исторический максимум. В то же время индекс РТС находился на уровне 1529,17 пункта (+0,64%).

По состоянию на 10:42, индекс Мосбиржи находился на уровне 3567,73 пункта (+0,8%). В то же время индекс РТС рос на 0,89% - до 1532,95 пункта.

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE поднимается на 0,78% - до $69,76 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,83% и торгуется на уровне $66,19 за баррель.

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