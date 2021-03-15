KazanSummit 2021 пройдет 28-30 июля в смешанном формате

КАЗАНЬ, 15 марта. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit" пройдет с 28 по 30 июля в смешанном формате. Об этом ТАСС в понедельник сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

"Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit" в этом году состоится. 28-30 июля мы проведем его в гибридном формате: офлайн на территории международного выставочного центра "Казань Экспо" и онлайн. На данном этапе на завершающей стадии находится формирование повестки, программы и спикеров саммита", - сказала она.

В 2020 году организаторы приняли решение о переносе саммита из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit" ежегодно собирает представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний.