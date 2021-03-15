ЦБ выявил в капитале банка "Прохладный" "дыру" объемом 193,7 млн рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) банка "Прохладный" (город Прохладный Кабардино-Балкарской Республики), у которого Банк России 9 октября 2020 года отозвал лицензию, составил 193,765 млн рублей. Об этом говорится в материалах регулятора.

Согласно оценке временной администрации, активы кредитной организации составляют 653,564 млн рублей, тогда как общий объем обязательств составляет 847,329 млн рублей.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Прохладный" в связи с нарушением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Кроме того, банк проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов.

Банк "Прохладный" занимал 348-е место в банковской системе РФ.