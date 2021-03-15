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Санация на финансовом рынке

ЦБ выявил в капитале банка "Прохладный" "дыру" объемом 193,7 млн рублей

Согласно оценке временной администрации, активы кредитной организации составляют 653,564 млн рублей, тогда как общий объем обязательств составляет 847,329 млн рублей

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) банка "Прохладный" (город Прохладный Кабардино-Балкарской Республики), у которого Банк России 9 октября 2020 года отозвал лицензию, составил 193,765 млн рублей. Об этом говорится в материалах регулятора.

Согласно оценке временной администрации, активы кредитной организации составляют 653,564 млн рублей, тогда как общий объем обязательств составляет 847,329 млн рублей.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Прохладный" в связи с нарушением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. Кроме того, банк проводил схемные операции по сокрытию уровня просроченной задолженности и формированию процентных доходов.

Банк "Прохладный" занимал 348-е место в банковской системе РФ.

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РоссияСанация на финансовом рынке
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