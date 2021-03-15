Операторы фитнес-индустрии попросили ввести налоговый вычет на занятия спортом с 2021 года

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) просит распространить действие закона о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги начиная с 2021 года. Об этом ТАСС сообщила президент АОФИ Ольга Киселева.

"С учетом того, что пандемия больно ударила по доходам граждан, такая инициатива - хорошая мера поддержки населения, она позволяет оставить занятия физкультурой и спортом в списке приоритетов. Что касается фитнес-индустрии, это тоже мера стимулирования спроса, который заметно снизился после локдауна. Речь и про детский фитнес, и про стандартные услуги. Однако крайне важно распространить эти меры и на 2021 год, поскольку ситуация в отрасли все еще очень сложная", - сообщила Киселева.

По ее словам, при принятии закона в 2021 году его исполнение начнется с 2022 года. АОФИ предлагает сделать исключение и учесть все преференции уже в 2021 году. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме 26 января 2021 года.

Как ранее в понедельник сообщила "Парламентская газета", депутаты Госдумы подготовили ко второму чтению поправку в законопроект о социальном налоговом вычете по НДФЛ за занятия фитнесом, которая распространяет его действие на несовершеннолетних граждан. Поправка дает возможность налогоплательщику получить вычет, если на фитнес или в секции ходят его несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, а также подопечные.

"Это большой плюс для государства, когда детские тренировки становятся доступными каждому, это закладывает фундамент для того, что новое поколение будет расти здоровым и активным. Налоговый вычет мотивирует родителей приводить детей на тренировки. Помимо этого, налоговый вычет стимулирует выход части предприятий из "серой" зоны, все больше компаний будет оказывать свои услуги согласно букве закона. Это касается и граждан - они будут платить налоги, понимая, что потом можно будет получить преференции в виде вычета", - считает Киселева.

Правительственный законопроект предлагает дополнить состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом в сумме, уплаченной плательщиком налога на доходы физических лиц в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) услуги. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей.