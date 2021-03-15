"Группа ГАЗ" начала производство автобусов на сжиженном природном газе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Серийное производство автобусов ЛиАЗ-5292 LNG, работающих на сжиженном природном газе, стартовало на Ликинском автобусном заводе (ЛиАЗ, входит в "Группу ГАЗ"), говорится в сообщении группы.

"Группа ГАЗ" начала серийное производство автобусов ЛиАЗ-5292 LNG (liquefied natural gas - сжиженный природный газ). Первые семь машин отгружены в Челябинск. Городская низкопольная модель является первым автобусом большого класса на сжиженном природном газе, серийно выпускающимся в России", - отмечается в сообщении.

Автобус комплектуется отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536. Сжиженный газ хранится в криобаке под давлением не выше 19 атмосфер. Объем криобака в 375 литров обеспечивает запас хода машины на одной заправке свыше 300 км.

"Новая модификация автобуса рассчитана на перевозку 111 пассажиров и сохраняет все преимущества базовой модели: низкий уровень пола, просторную накопительную площадку, систему книлинг (наклон кузова в сторону остановки для удобства посадки и высадки пассажиров). В автобусе установлена система климат-контроля, USB-зарядки, видеонаблюдение, ЭРА-ГЛОНАСС, электронные маршрутоуказатели, табло с бегущей строкой. ЛиАЗ-5292 LNG оборудован механической аппарелью для въезда в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски, кнопками связи с водителем", - отметили в "Группе ГАЗ".

Ликинский автобусный завод - ведущий производитель автобусов большого и особо большого классов. Это первый в России автобусный завод, начавший выпуск низкопольных автобусов, автобусов "Евро-5" и разработавший несколько поколений электробусов.