OneTwoTrip рассказал, куда россияне отправятся отдыхать в начале мая

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip изучил бронирования своих клиентов и выяснил, что большинство из них в начале мая отправятся путешествовать по России. Об этом говорится в среду в пресс-релизе компании.

По данным сервиса, в 2021 году абсолютное большинство авиабилетов на майские праздники куплено по России — 91,5%. Данные по ранним бронированиям сравнивались с 2019 годом, когда были открыты все границы, — тогда по стране путешествовали 64% клиентов сервиса, остальные отправлялись за границу.

В этом году средняя стоимость билета в одну сторону составляет 6 400 рублей — это чуть ниже, чем в мае 2019 года. Тогда билет можно было купить за 6 600 рублей.

Самым популярным направлением для путешествий на майские праздники стала Москва: в столицу забронировано 23,6% от всех авиабилетов. На втором месте Санкт-Петербург, куда планируют отправиться 12,9% путешественников — спрос на посещение города сейчас в два раза выше, чем в 2019 году. На третьем месте Сочи (6,57%), популярность которого выросла на 30%.

Также в топ-10 вошли Симферополь, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Махачкала, Краснодар и Уфа.