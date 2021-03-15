Глава Минфина США обсуждает с другими странами введение минимального корпоративного налога

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен обсуждает с коллегами из других стран возможное изменение правил корпоративного налогообложения для установления глобального минимального налога на транснациональные корпорации. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.

По данным ее источников, действия главы финансового ведомства проводятся в рамках процесса рассмотрения администрацией США возможности повышения ставки корпоративного налога для финансирования приоритетных госрасходов. Как отмечает издание, Йеллен ведет консультации со странами - участницами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о заключении соглашения по вопросу повышения ставки. По мнению The Washington Post, выполнение любого соглашения ОЭСР о глобальном минимальном налоге может быть проблематичным из-за его необязательного характера. Кроме того, продолжило издание, такого рода договоренности должны быть одобрены Конгрессом.

Во время избирательной кампании действующий президент США Джо Байден предлагал повысить ставку корпоративного налога в США с 21% до 28%. Республиканцы в Конгрессе выразили обеспокоенность тем, что такое повышение может повлиять на конкурентоспособность США и вынудить американские корпорации регистрироваться за границей. 45-й президент США республиканец Дональд Трамп в 2017 года снизил ставку корпоративного налога с 35% до 21%.