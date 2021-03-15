Россельхознадзор приостановил ввоз кормов и кормовых добавок из Испании

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор с 17 марта приостановил ввоз кормов и кормовых добавок из Испании из-за неоднократных случаев выявления незаявленных ГМО-компонентов. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзор обратился к компетентному ведомству Испании с просьбой с 17 марта 2021 года приостановить отгрузку предназначенных для ввоза в Российскую Федерацию кормов и кормовых добавок (в том числе растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза, ввоз которых осуществляется без сопровождения ветеринарными сертификатами)", - отмечается в сообщении.

Отгрузка приостановлена до предоставления материалов расследования по всем выявленным фактам нарушений, связанным с обнаружением незаявленных ГМО-компонентов. Кроме того, с 17 марта запрещаются поставки продукции предприятия Leches Materniza Das, S.A., в кормах для животных которого выявлены нарушения - незаявленные и незарегистрированные ГМО-компоненты, не соответствующие их количественному содержанию.