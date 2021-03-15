Потребители попросили пересмотреть прогноз тарифов на электроэнергию

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Ассоциация "Сообщество потребителей энергии" (СПЭ), в которую входят более 30 крупнейших предприятий различных отраслей экономики, выступила с просьбой актуализировать прогноз цен на электроэнергию на оптовом и розничном энергорынках. Об этом говорится в письме директора ассоциации Василия Киселева на имя вице-премьера Александра Новака, с копией которого ознакомился ТАСС.

Киселев отметил, что на фоне сокращения энергопотребления в 2020 году на 3,2% целевой показатель прироста потребления до 2024 года был снижен на треть. При этом генерирующие и сетевые компании не снизили показатель плановой выручки, что может привести к росту тарифов на электроэнергию выше уровня инфляции.

Более того, текущий ценовой прогноз утратил актуальность из-за принятых в 2020-2021 годах решений по новым платежам на энергорынках. В частности, речь идет о продлении механизма субсидирования тарифов на Дальнем Востоке за счет надбавки для потребителей первой (европейская часть России и Урал) и второй (Сибирь) ценовых зон оптового рынка. Кроме того, для проведения в 2021 году отбора проектов строительства ТЭС с использованием российских инновационных турбин была выделена отдельная квота, а уровень капитальных затрат был увеличен на 37%.

Глава ассоциации также указал на необходимость оплаты крупной промышленностью продления госпрограммы поддержки ВИЭ-генерации до 2035 года суммарным платежом не менее 337 млрд рублей, а также строительства двух энергоблоков Курской АЭС-2. Наконец, пересмотр прогноза необходим из-за финансирования строительства и увеличения установленной мощности генерирующих объектов в рамках расширения Восточного полигона РЖД и ростом цены на мощность по причине изменений в составе оборудования ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае.

"Отсутствие учета перечисленных факторов может привести к существенному, в 1,2-2,6 раза превышению динамики конечной цены на электрическую энергию на оптовом рынке в период 2026-2032 годы над уровнем инфляции и переплате за электроэнергию в объеме около 773,3 млрд рублей или 110,5 млрд рублей ежегодно", - подытожил в письме Киселев.

О росте цен на электроэнергию в 2020 году

В феврале текущего года замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс сообщил журналистам, что ведомство зафиксировало рост энерготарифов на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) по итогам 2020 года на уровне 3,4% в первой (европейская часть России и Урал) и на 0,6% - во второй (Сибирь) ценовой зоне, что ниже уровня инфляции. Он также пояснил, что увеличение стоимости энергии на ОРЭМ не оказывает влияния на розничный рынок, тарифы на котором устанавливаются постановлением правительства РФ.

Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на доклад ассоциации "Совет рынка" сообщило, что стоимость электроэнергии в РФ достигла максимального значения за последние пять лет. Цена электроэнергии в первой ценовой зоне составила 2,54 тыс. рублей за МВт*ч, а во второй - 1,78 тыс. рублей за МВт*ч. В ассоциации спрогнозировали также дальнейший рост цен на ОРЭМ в 2021 году на 3,8% в европейской части России и на Урале, и на 13,4% в Сибири.