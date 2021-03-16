"Фармасинтез" планирует заниматься разработкой только инновационных препаратов к 2030 году

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Компания "Фармасинтез" собирается постепенно переходить к разработке инновационных препаратов, и к 2030 году это будет основное направление ее деятельности. Об этом сообщил в понедельник президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Пуния в интервью телеканалу РБК.

"Я планирую, что постепенно компания "Фармасинтез" должна пойти по направлению разработки и внедрения инновационных препаратов. <...> За пределами 2025 года я не вижу будущего в дженериках. Да, конечно, может быть, какое-то подразделение будет заниматься дженериками, но сама компания будет заниматься только разработкой и внедрением инновационных препаратов. Мы настроены на это направление, и я надеюсь, что с 2025 года это будет ярко выражено и видно. <...> К 2030 году, я считаю, что мы полностью перейдем только на разработку и внедрение инновационных препаратов", - сказал он.

Президент группы отметил, что на данный момент компания работает над созданием инновационного препарата от гепатита С. Помимо этого, он сообщил, что в 2020 году планируется открыть один из крупнейших в Европе заводов по производству гормональных препаратов.

Пуния также подчеркнул, что компания пока не будет выходить на биржу, поскольку в этом нет смысла из-за недостаточной для подобного шага прибыли. "Мы в 2020 году выросли довольно хорошо. У нас прирост был 42% в сравнении с 2019 годом. Если мы были 22,7 млрд [рублей] по обороту в 2019 году, то чуть более 36 млрд наш оборот был в 2020 году", - добавил он.

Пуния также сообщил, что компания на данный момент выпускает около 100 тонн фармацевтических субстанций в год при потребности России в 15 тыс. тонн, а к 2023 году объем производства может составить примерно 1 тыс. тонн.

"В настоящее время мы вышли на производство примерно 100 тонн [фармсубстанций] в год. Дай бог, к 2023-2024 году мы выйдем примерно на 1 тыс. тонн в год, а потребность всей страны около 15 тыс. тонн, то есть до 10% потребности страны мы можем закрыть", - сказал он.

Пуния отметил, что прежде всего компания хочет обеспечить себя фармсубстанцией, чтобы не зависеть от экспорта. "Мы решили для себя в первую очередь закрыть свою потребность внутреннюю и далее будем смотреть. Пока у нас нет в планах производить более полутора тысяч тонн [фармсубстанции] в год", - пояснил он, добавив, что компания будет экспортировать только "сложные и дорогие" субстанции.