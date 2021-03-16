Глава Минприроды считает оправданной меру по ограничению дивидендов за ущерб природе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Положение об ограничении выплаты дивидендов из законопроекта, ужесточающего ответственность акционеров промышленных компаний за ущерб окружающей среде, оправдано. Компаниям должно быть выгодно не загрязнять окружающую среду, заявил глава Минприроды Александр Козлов в интервью ТАСС.

"Мера оправдана. Конечно, бизнес вкладывает средства в "экологичность" производства, но это должно быть частью любого бизнес-проекта, - сказал он. - Нельзя строить завод и при этом не предусматривать, какие выбросы в атмосферу он может производить, находится ли он в сейсмоопасной зоне или в зоне многолетней мерзлоты, которая сейчас из-за потепления климата тает".

Как считает Козлов, не загрязнять окружающую должно быть выгодно. "Поэтому Минприроды сохранило в законопроекте, предполагающем ужесточение ответственности собственников предприятий за нанесение ущерба окружающей среде, пункт, который предусматривает ограничение на выплату дивидендов компаний, если они не оплачивают в полном объеме ущерб за экологические нарушения", - добавил министр.

Ранее Минприроды внесло в правительство РФ на рассмотрение проект федерального закона об обеспечении исполнения собственниками промпредприятий обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде. Законопроект подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина и вице-премьера РФ Виктории Абрамченко и включает в себя пункт, предусматривающий механизм ограничения на выплату дивидендов, доходов по долям (паям) и на распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения компаниями обязательств по соблюдению требований в области охраны окружающей среды.