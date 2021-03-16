Superjob назвал самые высокооплачиваемые вакансии в регионах

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат - до 600 тыс. рублей - в марте в Москве предлагают коммерческому директору по направлению "Робототехника". Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, в Москве коммерческий директор направления "Робототехника" может получать 500-600 тыс. рублей в месяц, руководитель службы безопасности может получать зарплату от 400 тыс. рублей. Врачу-ортопеду-имплантологу предлагается зарплата от 300 тыс. рублей, а руководителю отдела продаж - 300 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге, как показало исследование, самую высокую зарплату предлагают ведущему программисту "1С", зарплату от 200 до 250 тыс. рублей может получать middle/senior разработчик. Также в городе программист со знаниями Sharepoint может получать 180 тыс. рублей, руководителю отдела маркетинговых коммуникаций предлагают зарплату от 150 тыс. рублей в месяц, а менеджер по продажам строительных материалов сможет претендовать на 150 тыс. рублей в месяц.

В регионах, по данным аналитиков сервиса, самую высокую зарплату предлагают руководителю филиала в Казани и менеджеру по проектным продажам в Краснодаре - 250 тыс. рублей в месяц. Кроме того, в Краснодаре разработчик "1С" может получать от 120 тыс. В Волгограде стоматолог-терапевт может получать 200 тыс. рублей, а руководитель пищевого производства в том же регионе - 120-150 тыс. рублей в месяц.

В Екатеринбурге одну из самых высоких зарплат - 150-170 тыс. рублей в месяц - предлагают руководителю финансовой службы, замруководителя проекта (мостостроителя) может получать от 130 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде программист "1С" может иметь зарплату в 150-170 тыс. рублей, заведующий отделением первичной специализированной медико-санитарной помощи - от 100 тыс. рублей.

Руководителю отдела разработки "1С" в Самаре предлагают зарплату от 160 тыс. рублей в месяц, региональный менеджер по работе с ключевыми клиентами может получать 118 тыс. рублей, а руководитель по развитию коммерческого направления - от 100 тыс. рублей.