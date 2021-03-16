Взлетно-посадочную полосу сдали после реконструкции в хабаровском аэропорту

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Работы по реконструкции первой очереди аэродромного комплекса стоимостью 10 млрд рублей завершили в международном аэропорту Хабаровска. В эксплуатацию после ремонта ввели взлетно-посадочную полосу, передает корреспондент ТАСС.

Участие в церемонии завершения реконструкции и ввода в эксплуатацию ВПП принял вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Первый взлет с новой полосы состоялся около 14:45 (07:45 мск), это был рейс А-330 "Хабаровск - Москва". После него прошел парад аэродромной обслуживающей техники.

В аэропорту завершились работы по первой очереди проекта реконструкции аэропортового комплекса "Новый", нацеленного на увеличение пропускной способности аэропорта, улучшение качества обслуживания воздушных судов и обеспечение соответствия требованиям их эксплуатации. Работы велись по ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", объем средств федерального бюджета по проекту составил 10 млрд рублей. Госзаказчиком выступало Федеральное агентство воздушного транспорта, заказчиком-застройщиком - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", генподрядчиком - ООО "Трансстроймеханизация".

По проекту была проведена реконструкция ВПП, участка перрона и мест стоянок воздушных судов, рулежных дорожек. Было установлено светосигнальное оборудование, построены две аварийно-спасательных станции, патрульная дорога, прочая вспомогательная инфраструктура аэродромного комплекса. Вторая очередь, как сообщал ранее журналистам заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" по проектным работам Дмитрий Петриченко, предполагает ремонт левой и правой частей перрона и части инфраструктуры, площадки обработки противообледенительной жидкостью. На это потребуется еще 6,7 млрд рублей.

Аэродромный комплекс аэропорта Хабаровск относится к классу "А", располагает двумя параллельными взлетно-посадочными полосами и имеет круглогодичную возможность приема и выпуска воздушных судов всех типов. Перрон аэродромного комплекса рассчитан на стоянку 30 воздушных судов различных типов.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом ДФО. В сентябре 2019 года был открыт новый терминал внутренних авиалиний. В 2020 году планировалось приступить к строительству терминала международных авиалиний, однако старт проекта перенесен на весну 2021 года.